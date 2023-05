Una escuela de Rivadavia no estaba habilitada y debieron cambiar de lugar 11 mesas

La previa las elecciones en San Juan siguen dando que hablar. Este sábado hubo un nuevo cambio. El mismo fue correspondiente a una escuela de Rivadavia que no estaba habilitada para los comicios, por ello debieron hacer cambios y trasladaron las mesas a otro establecimiento educativo.

Según indicaron desde el Tribunal Electoral, los efectivos de la Policía de San Juan, acompañados de las autoridades del Correo Argentino bajo la supervisión del Tribunal Electoral Provincial, comenzaron a distribuir las urnas en cada una de las instituciones educativas que se han elegido para los sufragios. En el recorrido detectaron que una escuela no cumplía con las condiciones para recibir a los votantes. Por este motivo se realizó un cambio de última hora.

De acuerdo a lo mencionado, cuando llegaron hasta la Escuela de Capacitación Laboral Rodríguez y Olmos, ubicada en calle 9 de Julio esquina Pellegrini y Comercio, en La Bebida, descubrieron que el edificio no cumplía con las condiciones de habitabilidad. Esto no había sido informado por la autoridad escolar, sino que por el contrario dio el Ok para que la escuela sea sede electoral.

Por ello, y con el objetivo de resguardar la seguridad de los votantes, llevaron a cabo el traslado de 11 mesas a la Escuela EPET 6, que se encuentra en el Lote Hogar 20, puntualmente en las intersecciones de Chubut y Tierra del Fuego. Por el cambio de última hora, este domingo habrá personal policial ubicado en la Escuela de Capacitación Laboral, con el fin de informar a los votantes el cambio de sede.