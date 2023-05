Orgulloso y nervioso: el sentimiento de Guevara sin conocer los resultados

El SIPAD permitió que un gran número de candidatos se presentaran en buscar de ocupar los distintos cargos que quedarán vacantes en los próximos meses. Algunos de ellos son jóvenes que tuvieron su primera elecciones encabezando una lista. Uno de ellos es el actual secretario de Ambiente quien reveló que se siente nervioso pero orgulloso a la vez.

Francisco Guevara, candidato a intendente de Rivadavia, habló con el móvil de Canal 13 desde su propio búnker. Allí no ocultó el nervioso que invade su cuerpo debido a que sólo faltan algunas horas para comenzar a conocer los primeros resultados provisorios.

'Según la información que manejamos nosotros ha participado más gente de lo esperado. Nosotros esperamos que nos empiecen a mandar el reporte de información nuestro equipo de fiscales. Todavía no llega nada, me muero de los nervios. Pero más allá de los resultados, que obviamente es importante, pero quiero felicitar a mi equipo de campaña. A fiscales, gente encargada de llevar a los votantes a las escuelas, nuestro equipo ha funcionado como una orquesta. Eso ya me hace sentir orgulloso', expresó.

Posteriormente, el ex diputado nacional quiso reconocer nuevamente el gran trabajo que ha realizado su equipo tanto durante la campaña como a lo largo de este domingo de elecciones en San Juan.

'Estoy más que satisfecho porque con 31 años, si bien he tenido responsabilidades en otros cargos, estar al frente de una boleta con todo un gran equipo de concejales y diputados es muy satisfactorio. Me siento muy orgulloso de mi equipo de trabajo, los resultados después se tendrán que analizar', sentenció.