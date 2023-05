Paradiso habló del polémico audio viralizado: 'Quieren ensuciar mi imagen'

En las últimas horas se empezó a viralizar un polémico audio en las redes sociales. En el mismo se aseguraba que el director de Juventudes de San Juan estaba prometiendo bolsones de alimentos a quienes lo votaran este 14 de mayo. Acerca de esto el propio funcionario explicó que no es él quien habla y que quienes lo publicaron buscan dañar su imagen.

Emiliano Paradiso, candidato a diputado por Rivadavia, habló con Canal 13 acerca de la gran polémica en la que se vio envuelto. Sobre esto mencionó que lo que se afirma en este archivo de audio es completamente falso y que directamente se trata de una persona que estaría tratando de imitar su voz.

'He recibido un sin número de llamados de personas que me dicen que tiene una similitud con mi voz al principio, pero después se nota que no soy yo. Lamento que haya políticos de la oposición se hagan eco de esto. Uno de los pibes que coordina la juventud en el Pro decía que yo andaba ofreciendo cosas a cambio de votos. Obviamente estaban haciendo verdad una mentira que no tiene ningún sentido. Querían ensuciar mi imagen sobre todas las cosas', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Paradiso adelantó que ya comenzó a asesorarse para tomar medidas legales en contra de quienes crearon este audio y posteriormente lo difundieron. En ese sentido puntualizó en que lo que más le preocupa es que en las redes se viralicen cosas falsas.

'Me di cuenta que era para descalificarme, tenía una intención detrás. Pasó la situación, en la tarde noche seguíamos trabajando y ahí me enviaron un video donde ponen mi cara, donde colocan el audio. Yo soy un joven que desde hace tiempo hace política y se los desafíos que enfrento al estar en una elección. Lo que me preocupa es que en las redes se viralicen cosas falsas', sentenció.