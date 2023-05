Médico, rescatista y ex gendarme: él es el intendente electo en Calingasta

En horas de la noche del pasado domingo se comenzaron a conocer las tendencias casi definitivas de las elecciones. De allí se desprendía que el departamento Calingasta tendría un nuevo intendente. Se trataba de Sebastián Carbajal, un ex oficial de Gendarmería, médico y rescatista de Alta Montaña.

El propio Carbajal habló con Canal 13 en Cien por Hora, mostrando su enorme felicidad por los resultados obtenidos el 14 de mayo. En ese sentido contó cuáles son sus orígenes y sus principales capacidades para que toda la sociedad lo conozca, principalmente los calingastinos y calingastinas.

'Llegué a Barreal como oficial de Gendarmería Argentina. Me retiré muy joven de la fuerza y comencé a andar el camino político debido a las vivencias que tenemos en el lugar. En esta campaña, que es nuestra segunda, empezamos a percibir la adhesión de la gente para con nosotros, debido a que nos fueron conociendo en la calle. Se avizoraba esa llegada al pueblo', expresó.

Sumado a esto, el electo jefe comunal de Calingasta reveló que siente una gran pasión por los deporte de aventura. Ha practicado motocross y disfruta de andar en bicicleta. Sin embargo, reveló que su principal actividad siempre ha sido la medicina de montaña, donde por mucho tiempo realizó rescates.

'He sido médico director del hospital de Barreal y del hospital Aldo Cantoni. Últimamente me desempeñaba como médico de guardia del Aldo Cantoni. Soy médico rescatista de las Altas Cumbres, mucha experiencia en cruces sanmartinianos. Mi actividad ha sido la medicina de montaña. Todo lo que es bici, motocross y todo lo que es deporte de aventura lo practico, soy un amante de la naturaleza. Me adapto a toda la geografía que tenemos en Calingasta', reveló.

Por último, Carbajal contó que su objetivo principal es conseguir que Calingasta se desarrolle en gran medida. Para ello, una de sus principales armas será la minería. En relación a ello manifestó que en los próximos días deberá reunirse para hablar con el propio Sergio Uñac acerca de este aspecto.

'Tenemos que ir a visitar a nuestro gobernador para darle las gracias y para empaparnos en el tema Azules que es el más avanzado que tenemos, para lograr el tan ansiado desarrollo que necesitamos. Hemos trabajado de la mano con la Cámara Minera, junto a su presidente don Alfredo Amín quien ha sido un trabajador incansable de nuestro equipo. Seguimos en contacto con ellos. Ellos y yo indirectamente lo que pretendemos es que Calingasta se desarrolle para que comience a andar', sentenció.