Larreta y un palo para CFK: 'No va a ser candidata porque no la vota nadie'

Hace algunos días Cristina Fernández confirmó a través de las redes sociales que no iba a ser candidata a presidenta en las próximas elecciones. Como era de esperarse, las repercusiones de parte de la oposición no se hicieron esperar mucho. Acerca de esto Larreta mencionó que CFK no se candidatea 'porque no la va a votar nadie'.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA, habló sobre el anuncio de Cristina durante dos entrevistas en medios de comunicación diferentes. La primera de ellas se dio en el marco de una nota en '24/7' de la provincia de Neuquén.

'Lo de Cristina es hasta tragicómico. Dice que no va a ser candidata a Presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie o muy pocos. Es un reconocimiento del fracaso del Gobierno', expresó el precandidato a presidente.

Seguidamente, el opositor siguió hablando no sólo sobre esta novedad sino a la gestión tanto de Alberto Fernández como de la propia Cristina Fernández durante los últimos años. Esto se dio en el marco de una entrevista con Viviana Canosa en el medio 'La Nación +'

También se refirió a esto anoche al ser entrevistado por Viviana Canosa en LN+: 'No la votan porque el Gobierno de Fernández y de Cristina Kirchner fue un fracaso: 8,4% de inflación. Estamos viviendo una situación desesperante, pero a pesar de eso estoy convencido que vamos a sacar Argentina adelante. Vamos a prender los motores de la recuperación y el potencial productivo que tiene nuestro país. Vamos a exportar más al mundo y vamos a bajar la inflación', sentenció.