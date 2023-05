Uñac trató de 'tribunal de disciplina' a la Corte Suprema: 'Debe resolver rápido'

Alrededor del mediodía de este viernes 19 de mayo, Sergio Uñac encabezó la inauguración de oficinas donde las empresas sanjuaninas podrán pedir créditos. Desde este lugar volvió a referirse a la Corte Suprema y la trató de 'tribunal de disciplina', haciendo una analogía con la suspensión de un futbolista.

El gobernador de San Juan estuvo presente en el acto de inauguración de estas oficinas, las cuáles están situadas en el cruce de calles Mendoza y Mitre. Desde este sitio habló con la prensa, acerca de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todavía retrasa la elección de gobernador y vice en San Juan.

'Estamos suspendidos todavía, yo no solamente sino todas las elecciones. Esperemos que ese Tribunal de Disciplinas levante la suspensión y nos permita votar a quienes quieran y como sea. Ellos pretenden que renuncie a un derecho constitucional. El jueves salió un informe del Instituto de Juristas del país diciendo que ese proceso esta vulnerado y viciado por donde se lo mire. Creo que van a haber más instituciones que se van a seguir expresando esta semana y la semana que viene', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Uñac adelantó que si los cortistas definen que él no puede ser candidato, presentará todas las pruebas posibles para demostrar que él esta tratando de ejercer un derecho constitucional al presentarse a una nueva elección.

'La Corte debe resolver rápido, no puede mantener en esta situación de indefinición a todo San Juan. Si es suspensión tiene que levantarla y decir si uno esta habilitado o no para ejercer. Si ellos dicen que no estoy habilitado, voy a ejercer toda la defensa pertinente porque además nunca fui notificado del proceso. Es decir, están aludiendo a mi persona sin que este ciudadano pueda hacerse parte del proceso a través de un abogado patrocinante. Si ellos en vez de la amarilla pasan a la roja voy a tener que conformar una nueva fórmula', sentenció.