Andino e Ibarra: "A esta zona nosotros la revolucionaremos, lo volveremos a hacer"

Esta tarde Mauricio Ibarra, candidato a intendente por Rawson y Cristian Andino, candidato a vicegobernador, charlaron con Canal 13. Fue durante la caminata que realizaron por inmediaciones de Barrio Belgrano. En plena campaña por la Subagrupación "Vamos San Juan" y esto comentaron.

Cristian Andino destacó la labor que vienen realizando con la Subagrupación, en el Departamento. A su vez resaltó la visión que tienen desde el frente acerca de hacer política. El aseveró: "Nuestro modo de hacer campaña es con humildad", expresó Andino.

Además de ello, Andino recordó la anterior gestión de su compañero de Subagrupación, Ibarra. Resaltó que el último, es un gran candidato, que a su vez los enorgullece y cuando fue intendente de Rawson, posicionó arriba a Rawson.

"Si hay una persona que da garantía, para ser intendente de Rawson, es Mauricio Ibarra", expresó Andino.

Por su parte, Ibarra, aseguró que transitar las calles de ese barrio particular le genera emociones. Él indicó lo siguiente.

"Es un barrio muy importante, porque cuando fui intendente a mis 33 años todo esto era tierra y no había veredas, no había cordones, no habían puesto iluminación y esto que se logró para nosotros es muy importante. Eso fue hace 17 años atrás, ahora debemos volver para recuperar esos espacios", expresó Ibarra.

Además el candidato se refirió a la importancia de no perder nunca la humildad y también ayudar a la gente por sobre todo lo demás. Él expresó:

"Ahora debemos volver a Rawson para recuperar otra vez esos espacios y para que la gente viva mejor. Tenemos un ejemplo a seguir, lo hizo Cristian, él siempre lo dice con humildad y es algo que me llega al corazón. Todos los dirigentes nunca deben perder la humildad y tampoco su lugar de referencia, de donde naciste, de donde saliste y por qué sos político. Nosotros no somos políticos para vestirnos con clase, nosotros somos políticos para cambiar la vida de la gente", afirmó el candidato.

Por otra parte, solicitó a los vecinos del Departamento sureño que votaran por la fórmula Uñac - Andino . Ya que esto es fundamental para que cuando precise algo para Rawson, ellos apoyen los proyectos y den el si.

Finalmente indicó parte de su propuesta, en cao de resultar electo.

"Tenemos que conectar aún diez mil hogares a las cloacas, pero la gente que no tiene el dinero no puede conectarse. Hablé con el gobernador , hablé con Cristian también y vamos a empezar una política de conexión para los hogares mas vulnerables. También le pediremos a Cristian consejos, pedirle que nos enseñe como construir casa en un departamento tan pequeño como era San Martín", indicó Ibarra.