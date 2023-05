CFK: 'Este gobierno es infinitamente mejor que otro de Mauricio Macri'

Desde la Plaza de Mayo este jueves la ex presidenta, Cristina Fernández, habló por más de una hora frente a cientos de militantes. En ese largo discurso no perdió oportunidad de volver a cargar contra Mauricio Macri, asegurando que a pesar de los errores el gobierno actual es mucho mejor que lo que hubiera sido otros 4 años del opositor como jefe de Estado.

La actual vicepresidenta de la República Argentina a lo largo de sus palabras tocó diferentes temas, como por ejemplo una dura crítica contra la Corte Suprema. No obstante, otro de los tópicos que llamaron la atención fue la suerte de comparación que realizó de la gestión de Alberto Fernández con lo que sería un segundo mandato de Macri.

'Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo (con el actual presidente) y que no es necesario explicitarlas porque lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando dije ‘va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos’. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos. Y crecimos. Porque a pesar de errores o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas', expresó.

Seguidamente, luego de reconocer que durante los años de gobierno de Fernández se han cometido múltiples equivocaciones, aseguró que el gran inconveniente es la repartición de los ingresos. En ese mismo sentido mencionó que una posible solución está en aquellos que 'tienen mucho'.

'El problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso. Creanmé que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. Y no se trata de confrontar'. sentenció frente a los cientos de militantes que la escuchaban atentamente.

Reviví el discurso que dio la vicepresidenta: