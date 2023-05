Habló CFK y le pegó a la Corte: 'Es un verdadero mamarracho indigno'

A partir de las 16:00 desde Plaza de Mayo, la vicepresidenta de la República Argentina le habló a la ciudadanía por casi una hora seguida. En ese extenso discurso tocó múltiples temas. Sin embargo, uno de los que más se destacó fue su fuerte crítica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que catalogó como un 'verdadero mamarracho indigno'.

Cristina Fernández empezó a tocar este tema recordando a Néstor Kirchner. En ese sentido recordó que luego de llegar al poder, el ex presidente pidió que se le hiciera un juicio político a quienes integraban el máximo tribunal en ese momento. Acerca de esto mencionó que aquellos cortistas, hacían un mejor trabajo que los miembros actuales de la Corte Suprema.

'Es increíble pero si alguien me decía que yo iba a decir esto en su momento, no lo hubiera creído. Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, no era este mamarracho que tenemos hoy. Un verdadero mamarracho indigno. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponernos colorados. Es algo que le pido a todos los partidos, es la imagen del país también', expresó.

Seguidamente volvió a insistir en que su opinión de que es inviable que los cortistas permanezcan por tantos años ocupando ese puesto. Sumado a esto, señaló que ellos nunca rinden cuentas ante nadie. Además remarcó que nunca se sabe donde viven y con qué bienes cuentan.

'Tenemos que repensar el diseño institucional, no podemos seguir con la rémora monárquica y que nunca más rinden cuentas a nadie. No se sabe sus declaraciones juradas, dónde viven y qué tienen, esto no es de república ni democracia. Se la pasan hablando de democracia y republicanismo. Empecemos a cumplir la Constitución', sentenció.

Reviví el discurso de CFK: