‘El Medanito’ sacó a los candidatos y empezaron los ataques entre ellos

En la penúltima edición de El Barrio Pregunta el turno fue para Rawson. Y no solamente fueron protagonistas los vecinos presentes en el estudio, sino que también tuvieron la oportunidad de consultar los rawsinos a través de WhatsApp. Fue así que Néstor consultó sobre las propuestas de todos los candidatos para ‘El Medanito’.

Ibarra, que inició la ronda eligió responder a la consulta con una enumeración de obras que realizó durante su gestión al frente del municipio, como asfalto, un centro médico y construcción de viviendas para familias humildes del lugar.

Camus por su parte señaló que conoce muy bien la zona y chicaneó a una de las candidatas señalando que es un rawsino que no se quiere ir porque ama a su departamento. Acto seguido propuso urbanizar por completo dicha localidad.

Andino señaló que ‘El Medanito’ debe ser ‘el potencial turístico de Rawson’. El candidato de Vamos San Juan propuso crear en el lugar un polo gastronómico y deportivo que permita que las familias rawsinas y visitantes disfruten yendo a la localidad.

Carrizo aseguró que ‘El Medanito’ será una de las siete comunas del departamento, tras la división que aplicarán en el departamento en caso de ganar. ‘El mismo servicio que tendrá Villa Krause tiene que tener El Medanito, tiene que tener El Valle Grande. De esta forma vas a descentralizar y vs a mirar que ese encargado de esa comuna tenga las herramientas para poder dejar lindo Rawson’.

El Yeyo Sosa expresó: ‘Hace poco estuve caminado por esa zona, y sería muy lindo hacer muchas cosas como dicen muchos candidatos, pero no tienen ni agua allá. Caen dos gotas no hay ni un nylón, tenes que hacer un expediente. Ósea no hablemos que vamos a hacer Hollywood o Dubai en El Medanito, vamos por lo más básico por Dios’.

Vega Bazán señaló que decidieron empezar la campaña en El Medanito y que vieron que las calles no están pavimentadas, calificando a la localidad de ‘una selva’. Para luego señalar que deben llevar urbanización en todos sus sentidos.

El que terminó por picantear la ronda de propuestas sobre la localidad rawsina fue Bonomo que expresó: ‘Que bonito que hablan todos los candidatos, me encanta lo bonito que hablan, pero todo es guitarra’. Luego apuntó contra la concejala Benedetto a la que la acusó de ser parte de esta gestión y le recriminó que sus hijos vivan afuera del país. ‘Está diciendo hace cinco minutos que quiere ser candidata a intendenta y a la vez que sus hijos viven afuera del país, no la entiendo’.

Benedetto se centró en dos ejes a trabajar en la conocida localidad: el mejoramiento de una planta de líquidos cloacales que es perjudicial para la salud de las familias del lugar e iluminación, sobre todo en las plazas.

Munisaga propuso mejorar los accesos a la localidad ubicada en la zona Este. Además de iluminarlo y pavimentar los barrios nuevos que se sumaron a Rawson y están ubicados allí.