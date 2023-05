Este jueves vuelve "El Barrio Pregunta" con los candidatos de Rawson

Esta mañana los periodistas Gastón Sugo y Daniel Tejada charlaron en el programa matutino de Canal 13. Los comunicadores charlaron acerca de la importancia de que los políticos escuchen sin intermediarios a los vecinos que desean guiar los próximos cuatro años. Respecto al formato que adoptó el medio de comunicación en cada emisión, Sugo comentó.

"El formato de "El Barrio Pregunta", me pareció fantástico y muy innovador. Porque existen formatos predeterminados como el debate, los paneles, pero este programa del 13 es tremendamente innovador. Yo los aplaudo porque me parece muy creativo y fantástico porque achicas distancias. El vecino directamente le pregunta al candidato y ya no hay mas, ya no hay filtro, ni interpretaciones", expresó Sugo.

Luego de escuchar la opinión antes mencionada, Daniel Tejada destacó que se buscó desde la producción de Canal 13 al dar voz a los vecinos de cada algunas comunidades sanjuaninas. Resaltó la importancia de que no hay informantes que interpreten el mensaje de otro, sino que el residente consulte sin filtros al político.

"La idea es esta, abrir esta ventana de participación ciudadana. La posibilidad de no preguntar nosotros los periodistas, sino que pregunte la gente, lo que es un servicio importante. Porque muchas veces nos hemos encontrado con que uno como periodista, termina involucrado en la mesa chica, en la burbuja, en los cabildeos y después pasa, que el interés de la gente pasa por lo cotidiano", expresó Tejada.

Además de ello, Sugo afirmó lo novedoso de que en "El Barrio Pregunta", nadie le dice nada a los vecinos que preguntan, ya que ellos cuestionan desde su realidad y sus circunstancias. Sin que alguien los guíe.

"Vos te vas a encontrar con 603,000 circunstancias individuales y distintas, del padrón electoral, quienes van a votar el 14. Y ahí te encontrás cara a cara con vos, la decisión es tuya. Y el vecino es eso, vas a tener una multiplicidad de circunstancias y el candidato tiene que hacerse cargo, tiene que escuchar esa realidad y asimilar que existe para que si gana pueda ocuparse de ello", indicó el periodista Sugo.