Desde adentro para afuera el cambio que promete Benedetto

Este jueves en el penúltimo programa de El Barrio Pregunta el turno de ser protagonistas en la previa de las elecciones fue de los vecinos de Rawson. Un hombre del público le preguntó a Verónica Benedetto sobre su primera acción de gobierno.

La candidata orregista y concejala explicó: 'Cuando llegue a la intendencia mi intención es ordenar el municipio porque hoy es un caos. No es el mismo municipio que hace 15 años, hoy el municipio tiene 1.400 empleados de planta permanente que no están cumpliendo la función que tienen que cumplir, por lo que primero debemos ordenar, y con la planta permanente más grande de la provincia no podemos prestar los servicios básicos, es grave'