El bloquismo busca un lugar en los bastiones de Juntos por el Cambio

Los candidatos a intendente Bloquistas dentro del Frente San Juan Por Todos, subagrupación Vamos San Juan, que enfrentarán a Juntos por el Cambio como gobierno municipal son Juan Sancassani y Walter Vázquez, que tendrán el desafío de disputar la intendencia donde mandan Juan José Orrego (que va por la reelección) y Fabián Martín (que lleva tres alfiles para estas elecciones).

En el caso de Juan Sancassani , es actual director de Defensa al Consumidor, dijo en el Programa Banda Ancha que viene trabajando con la conducción del partido de la estrella con la renovación.

La intención es ser una nueva opción, según aclaró. Santa Lucía “Es un departamento difícil pero no imposible, la gente está cansada” porque las actuales autoridades llevan muchos años en el municipio o porque no se han ocupado de las necesidades básicas que hoy necesita el vecino, aseguró. La periferia está descuidada, sin cloacas gas ni pavimento, barrios que llevan más de 20 años construidos y no tienen esos servicios.

Será una elección atípica y la gente va a expresar el cansancio a pesar de que el contexto nacional tal vez favorece al actual gobierno municipal. Criticó la situación de los trabajadores que dependen de Santa Lucía: no están reconocidos como corresponde. Ganan $24 mil trabajando aún los feriados, apuntó.

Walter Vázquez, es actual concejal del departamento Rivadavia y dijo en el programa Banda Ancha que desde el 2019 venían planteando la posibilidad de trabajar en una candidatura a intendente, cada uno debía trabajar en su distrito y así lo hicimos, dijo Vázquez.

"Es una construcción política que hizo el partido con responsabilidad de llevar una propuesta clara haciéndose cargo de los problemas". Criticó que en Rivadavia hay villas de más de 50 años que no tienen vereda, acequias, espacios verdes. Eso hay que plantear en la agenda, enfatizó.

El intendente actual quintuplicó la recaudación a través de los impuestos que se cobran en la boleta de la luz y aparte recibe lo que se distribuye con la ley de coparticipación municipal. “Tendría que haber tapizado Rivadavia de pavimento, de obras”, dijo.

La obra de cloacas que empezó en 2017 las paró en el 2018. La nación dejó de financiar y quedó la obra inconclusa. Recién en 2020 el Gobernador Uñac consiguió los fondos para la continuidad.

Vázquez también criticó la gestión respecto a los empleados municipales en Rivadavia diciendo que: "hay 1500 planes, algunos cobran más que otros y no encontramos el criterio que se utiliza para pagar de esa manera. En una misma cuadrilla hay unos que cobran $15 mil y otros $48 mil". Agregó que trabajan los feriados y que no se aprovechan los oficios para los que muchos están capacitados como la albañilería y están cortando el pasto o sacando yuyos.

Los dos candidatos están de acuerdo a que lo que sucederá el 14 de mayo será determinante y después para las elecciones nacionales del mes de octubre el Partido Bloquista debería llevar sus propios candidatos a Diputados Nacionales y Senadores. Walter Vázquez incluso tiró dos nombres de militantes que estarían dispuestos como Edgardo Sancassani y Alejandro Bravo.