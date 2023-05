Larreta en San Juan: ‘Yo voy a ser presidente y Marcelo gobernador’

Este viernes, una nueva visita del arco opositor nacional se concretó. Con una nutrida agenda Horacio Rodríguez Larreta llegó a San Juan para acompañar a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, y en especial a Marcelo Orrego en la recta final de la campaña con llegada en el 14 de mayo.

El Jefe de la Ciudad de Buenos Aires encabezó un acto partidario donde las principales figuras de la agrupación Unidos por San Juan se hicieron presente. El momento más arriba de la noche fue cuando el precandidato expresó: ‘Yo voy a ser presidente y Marcelo gobernador’, mostrando su entero apoyo a Orrego.

‘Cuando llegué acá te lo dije, te dije que yo voy a ser presidente y Marcelo va a ser gobernador. Falta una semana de campaña nomás, una semana en la que tenemos que apretar los dientes y salir con todo porque depende de ustedes. Porque ellos hicieron todas las trampas posibles. Pusieron primero la Ley de Lemas, cambiaron la regla del juego unos meses antes, y después el gobernador va por la segunda reelección’, manifestó a viva voz Larreta.

‘Los sanjuaninos ya decidieron cambiar. No importan los lemas, no importa la reelección, no importa nada, ya decidieron cambiar’, sostuvo uno de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio.

Luego el Jefe de Gobierno de Buenos Aires criticó al sistema educativo de la provincia, principalmente al estado salarial de los y las docentes. Para luego enumerar una serie de factores que hacen que el pueblo sanjuanino y el argentino estén ‘hartos de estos gobiernos kirchneristas’.

‘El gobierno se quiere despegar del nacional, pero es parte’, cruzó Larreta al oficialismo de la provincia. Luego continuó acusando: ‘No hay crecimiento. ¿Hace cuánto que el gobierno de esta provincia está en el poder? En estos 20 años se les acabaron las ideas, se les acabó todo. Y ahora depende de ustedes, de que digan basta'.

Por su parte, el candidato a gobernador de Cambia San Juan no especuló, y cuando le tocó tomar el micrófono. El ex intendente de Santa Lucía y actual diputado nacional soltó: ‘Tenemos que despertar, hay que administrar prioridades’

Luego se dirigió a Larreta para agradecerle el poner al interior en su agenda. ‘Quiero agradecerte a vos Horacio, y a tu equipo por tener esa visión federal. Porque cada vez que tenemos que hablar con él pone el interior en la agenda de todos los argentinos’, sostuvo.

Minutos antes del acto, Fabián Martín aseguró que el Jefe de Gobierno Porteño no vino a la provincia a decirles a los sanjuaninos y sanjuaninas qué hacer, sino a escucharlos. Al momento de calificarlo lo hizo como ‘uno de los presidenciables de nuestro espacio’.

El candidato a vicegobernador de Cambia San Juan destacó que Larreta se haya reunido con parte del sector productivo de la provincia y que pudiera visitar estos lugares. Para cerrar asegurando que la fórmula Orrego-Martín ‘pudieron saber sus ideas en caso de que le toque ser presidente de la Nación’.