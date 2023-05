La Corte Suprema suspendió las elecciones: "El fallo es totalmente extemporáneo"

Canal 13 dialogó esta tarde con el politólogo, Álvaro Olmedo quien se expresó acerca de lo sucedido en el marco de las elecciones 2023. Esto comentó, desde su perspectiva como ciudadano y desde sus conocimientos en política.

"Esto fue una mala sorpresa porque independientemente del fallo del tribunal, esto es totalmente extemporáneo no corresponde a cinco días de las elecciones. Me parece que suspender los comicios cuando los votos ya están impresos, cuando todos los partidos políticos han puesto todos sus esfuerzos y todos los recursos del Estado se han organizado para ese día, me parece que es una humorada de mal gusto", expresó el politólogo.

Por otra parte, aseveró que no está contento y considera que ningú ciudadano deberpia estar contento porque no hay nada mas lindo que el ejercicio de la democracia y si había una objeción para hacer, no se eligió el mejor momento.

"Esto es lo mismo que suspender el casamiento en el atrio", sumó Olmedo.

Finalmente, el profesional comentó lo siguiente para cerrar con su opinión respecto a la suspensión de las elecciones. "Me parece que es un fallo avergonzante, que patea y quiebra las instituciones, la democracia es un estado sagrado de convivencia y orden político. No debe quedar ligada a los vaivénes políticos o a los caprichos de tres políticos.