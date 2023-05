Leonardo Gioja: "Terminamos votando dos veces y duplicando costos"

El candidato a intendente por Capital Leonardo Gioja se refirió en Paren las Rotativas sobre decisión del Tribunal Electoral de San Juan que se realicen las elecciones este domingo excepto para las categorías de gobernador y vicegobernador.

“Me parece que es una cuestión de falta de sentido común de la Corte, la verdad es que cuando se eliminaron las PASO era para no ir a votar dos veces, por un tema de costos”, dijo el entrevistado.

Al respecto agregó, “en estas parábolas terminamos de nuevo ahora votando dos veces, duplicando votos, es una locura”.

Aseguró que en este contexto y en este momento esto es una “locura”. Dijo que la ley del Sipad, expresa que no se puede presentar una subagrupación si no tiene candidato gobernador, “como es la agrupación de uñaquismo, no tiene candidato gobernador pero tiene candidato intendente, una cosa muy loca, muy loca”.