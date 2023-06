Rodolfo Colombo: "Esto demuestra que somos una república"

Este jueves, Rodolfo Colombo, dirigente de ACTUAR, charló con Canal 13 luego de conocerse la inhabilitación de Sergio Uñac para postularse en las Elecciones 2023. El político, afirmó lo siguiente acerca de lo que generó en ellos la decisión del máximo organismo judicial argentino.

"Mi primera sensación es que, no porque haya sido a favor de lo que nosotros sentíamos, que era la única interpretación que había para la Constitución provincial por parte de la Nación. Pero si, porque sentimos que el valor de la república toma otra vez un valor grande", dijo Colombo.

Por otro lado, el dirigente opinó acerca de Uñac y su responsabilidad frente a lo que generó la suspensión de las elecciones en San Juan.

"La Corte de la Nación es nuestro organismo máximo, en la que están los derechos, las garantías de cualquiera de nosotros. Allí es donde se tienen que garantizar. Y no había dudas, Sergio tiene que hacer una autocrítica, el "mea culpa" de porque expuso a todo San Juan a una situación que era la crónica de una muerte anunciada", expresó Colombo.

Mas adelante, luego de ser consultado por el periodista de Canal 13 indicó. "Hoy la Corte cerró un capítulo, es un avance no solamente pensando en San Juan, sino para todos aquellos que se tientan de que la alternancia es parte fundamental de la Constitución de la esencia y la democracia. Me parece que esto tiene que ver con el país que uno quiere, no la eternización en los cargos porque no es una cuestión de que no puedan ser candidatos no pasa por ahí. pasa porque quien está gobernando tiene mas acceso en cuestiones de campaña donde no se hace una competencia de igual a igual", indicó el dirigente.

Sumó a ello:

"A la democracia hay que darle mas democracia, no artilugios para ver si nos sirve a los políticos que estamos de turno. Esto es muy importante para garantizar la tranquilidad de todo el país y que la Corte ha sido totalmente objetiva", contó Colombo.

Expectativa por las elecciones: "Ahora veremos de qué lado están los sanjuaninos, del de ellos o del nuestro"

Finalmente, Colombo afirmó que esta vez se llevarán adelante un tipo de elecciones diferentes. Mas justas en las que quienes quieran elegirán al Oficialismo y de lo contrario buscarán un cambio.

"Vamos a unas elecciones distintas, en donde se juega la categoría mas importante que es nuestro gobernador durante cuatro años. Aquí no hay dudas de que lo que iba a pasar en la anterior con la ley de lemas, era un partido raro "entre tres", porque Gioja y Uñac son dos pesos pesados y obviamente Marcelo Orrego y Fabián Martín también y sin dudas ganó la fórmula nuestra de manera individual. Ahora hay dos espacios ", señaló Colombo. Y agregó.

"No soy yo quien debe decir la sensación de los sanjuaninos o que van a decidir al momento de votar pero el análisis es que ahora es un partido de dos. Si quieren seguir con el Kirchnerismo los elegirán a ellos y los que quieran el cambio vendrán con nosotros", concluyó el dirigente.