Massa: "Si se decide que haya PASO, que nos anoten"

Este sábado se llevó adelante el Congreso partidario del Frente Renovador para definir la estrategia electoral de cara a las PASO. En la localidad de Tortuguitas, el ministro de Economía que lidera este espacio, Sergio Massa, sostuvo que "el mejor camino para la Argentina y el FdT es la unidad" pero que "si hay PASO, que nos anoten".

"Lo mejor para Argentina y para el FdT es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros y buscando los mejores acuerdos", aseguró Massa al pronunciar su discurso en este cónclave.

El funcionario aseguró además que el FR "tomó la decisión correcta" al sumarse al FdT en 2019, y valoró "la generosidad que tuvo la dirigenta que más votos reunía" para armar la coalición, en referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, el titular de la cartera económica sostuvo que "el mejor camino es la unidad" y que esa postura está por encima de las "vanidades personales".

"No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño. Nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima porque somos todos grandes", subrayó el funcionario.

"Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón (la líder de la Coalición Cívica, Elisa) Carrió, vienen por el ajuste y la represión. Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el crecimiento y el desarrollo", aseveró Massa en alusión a Juntos por el Cambio (JxC) y la Libertad Avanza que encabeza el diputado nacional Javier Milei.

El Frente Renovador (FR) inició este sábado, pasadas las 16, su congreso partidario para definir la estrategia electoral para las PASO. La cita se llevó a cabo en el estadio Movistar Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, con más de 12.000 asistentes.

(Fuente: Minuto Uno)