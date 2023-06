Este miércoles, Uñac presentará su frente de cara a las Presidenciales

El gobernador Sergio Uñac afirmó que está convocando a su frente para las Elecciones Nacionales, en el que todas las partes del peronismo tendrán libertad de presentar sus propias listas, siguiendo la ley de las PASO, según aseguró. Expresó que el objetivo es ganar en las categorías de diputados, senadores y presidente y vicepresidente en los comicios de agosto y octubre.

"Yo estoy convocando al frente, seguro que habrá alguna pequeña presentación. Me parece que va a ser quizás algo, no sé si igual, pero muy parecido, casi calcado diría, al frente que conformamos para llevar adelante las Elecciones Provinciales, Pero bueno estamos en estos últimos días con las conversaciones pertinentes tratando de que los mismos sean parte del frente que vamos a presentar", agregó.

En este sentido, Uñac pretende contar con los mismos partidos, organizaciones, movimientos y sectores del trabajo de cara al 14 de junio que obviamente será la base para la presentación de listas el 24 de junio. Recalcó que la propia ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dice que dentro del frente cada parte va a tener libertad de elegir si hay más de un precandidato a presidente.

Es decir que, "no solamente dentro del Partido Justicialista sino cada uno de los sectores de los distintos partidos tendrá la posibilidad de presentar sus propias listas. Por supuesto, que después está el análisis que debe hacer la justicia sobre el cumplimiento del requisito, que eso ya no me compete a mí. Solamente como presidente del frente, la convocatoria es a todos".

Finalmente, remarcó que busca que todos sean parte y se sientan con alguna responsabilidad y con alguna obligación, dentro de este frente. "Obvio que no solo deben sentirse con derechos para que en las Primarias de agosto y en las Generales de octubre podamos ganar en la provincia de San Juan, en este caso, las categorías nacionales de diputados, senadores y, obviamente, Presidente y Vice", cerró.