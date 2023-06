Aniversario de San Juan con preocupación por el centralismo y definiciones políticas de Uñac

El primer mandatario destacó el momento que vive la provincia en medio de lo que definió como una "economía pendular" a nivel mundial. Tenemos mucho para festejar con los logros obtenidos, destacó.

Mencionó lo que consideró "algunas aproximaciones al centralismo porteño preocupantes", poniendo como ejemplo las diferencias en las resoluciones que tomó la Corte Suprema respecto a su candidatura y a la de los intendentes bonaerenses. Donde el Procurador Ricardo Casal determinó que no se debe intervenir en las reelecciones de esas autoridades. Contratiamente a lo que ocurrió con el caso Uñac (su caso) donde si hubo intromisión y eliminación de las posibilidades de que particiope interpretando la Constitución de la Provincia.

"Con una mitad de la biblioteca resolvió lo de San Juan y con la otra lo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Me parece bien lo que hizo con los intendentes, pero me parece mal también lo que ha hecho con la provincia de San Juan y no puedo dejar de analizarlo", dijo el Gobernador ante la prensa desde la Plaza Juan Jufré