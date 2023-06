Fabián Martín: "Escucho a los funcionarios actuales y parece que vivimos en lugares diferentes"

En medio de su campaña electoral, Fabián Martín candidato a la vicegobernación, por la Subagrupación "Cambia San Juan", charló con Canal 13. En medio de la comunicación, comentó lo siguiente.

"La campaña está muy bien, estamos hablando con todos los sanjuaninos, transitando la provincia junto a Marcelo Orrego. Y estamos contentos porque somos bien recibidos, entendemos que la gente va a votar por el cambio. Nosotros representamos un modelo diferente al modelo del gobierno y la verdad que a veces escucho a los funcionarios, a los candidatos hablar y sin dudas vivimos en lugares diferentes, ellos ven cosas muy diferentes a las que vemos nosotros", señaló Martín.

Luego de ello, profundizó en el tema y reveló sus motivos por los que entiende que vive en realidades distintas con sus contrincantes. "Nosotros vemos un pueblo de San Juan, en el que casi la mitad de los sanjuaninos son pobres, donde casi a nadie le alcanza para vivir. Donde mucha gente no tiene trabajo, donde no hay un camino para solucionar estas cuestiones tan básicas y nosotros queremos un modelo distinto tanto en la provincia como en el país. Un modelo que no atrase, porque este gobierno nos atrasó veinte años", indicó el candidato a vicegobernador de "Cambia San Juan".