Uñac: ‘Voy a trabajar para que a Rubén no lo confronten como a mí’

El miércoles, en el marco de la inauguración del Velódromo Vicente Chancay, Sergio Uñac se detuvo para hablar de política, y cuando le consultaron sobre las elecciones nacionales, el eligió volver al plano local y asegurar que ‘desde donde esté’ trabajará para garantizar que a la fórmula de Vamos San Juan no les pongan palos en la rueda.

‘Lo determinaremos en estos días, pero puedo definir con anticipación es que este modelo San Juan que hoy he representado por las candidaturas de Rubén Uñac, por Cristian Andino, van a contar en mi persona con un colaborador más, no como me pasó a mi durante casi 8 años que desde la oposición externa e interna encontramos solo palos en la rueda', contestó el Gobernador.

'Esa realidad yo no quiero que la viva el próximo gobierno, por lo que yo anticipo a los sanjuaninos que desde donde esté, sea en un cargo nacional, legislativo, ejecutivo, seré un colaborador permanente para que San Juan siga creciendo, y que podamos mantener esta como una de las mejores provincias del país'

Uñac contó que en medio de su vuelta de Iglesia el apoderado del frente en la provincia lo anotició sobre el cambio de nombre y, que por supuesto iban a adherir al mismo. Sobre a quién apoyarán en caso de haber dos listas que compitan en las PASO, el mandatario aseguró que lo definirían en los próximos días.

Sobre si en las PASO el Frente de Todos local jugará unido o competirá, Uñac expresó: 'Siempre uno trata de encontrar una lista común, por ahí se logra, por ahí no. Las primarias implican esto, un esfuerzo para poder encontrar una lista común, y en el caso en que no se dé, una competencia razonable con algunas situaciones acordadas que significan participación y algunas otras cosas. Así que vamos a hacer un esfuerzo por la unidad, pero sino está aprobada la competencia como corresponde'