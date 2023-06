Allende: "Lo que se buscó con esto es perjudicar principalmente al peronismo de San Juan"

Luego de que la Corte Suprema confirmara que Sergio Uñac no puede postularse como candidato a gobernador nuevamente, este viernes el diputado nacional Walberto Allende brindó declaraciones a la prensa.

Acerca de que si él es una de las opciones como candidato a Gobernador, Allende dijo que "eran comentarios nada más; yo con el Gobernador no he tenido reunión de este tipo. Yo no descarto absolutamente nada, nunca expresé mi voluntad o no de acceder a un lugar que nadie conversó conmigo".

"Esta es una decisión que va a tomar el Presidente del partido. Seguro en el trascurso de las horas dará a conocerlo", explicó.

Noticias Relacionadas La Corte Suprema prohibió que Uñac sea candidato

Acerca del fallo de la Corte Suprema, manifestó que "es la primera decisión que se ha tomado pero seguramente van a venir otras. Lo grave de esto es que no se respetan las constituciones provinciales. Es un hecho grave, seguramente la historia los va a juzgar".

"Los sanjuaninos estamos viviendo una situación que es histórica porque antes no lo habíamos atravesado anteriormente", agregó.

"Como dijo el Gobernador hay que aceptarlo y ahora están los mecanismos para el reemplazo. No puede continuar la situación de la provincia como está".

"Lo que se ha buscado con esto es perjudicar principalmente al peronismo de San Juan", sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de que Rubén Uñac sea el reemplazo del actual gobernador en la fórmula para las elecciones, Allende dijo que "yo tengo la mejor opinión de Rubén, pero será el Gobernador, el presidente del partido, quien tome la decisión".



Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones completas.