Sergio Uñac habló sobre su posible candidatura a senador

Alrededor de las 12:00 de este viernes 2 de junio, Sergio Uñac habló en rueda de prensa desde el Centro Cultural Conte Grand. Allí habló de varios temas referidos a su inhabilitación a ser nuevamente candidato a gobernador y sobre la nueva fecha para el comicio. En ese contexto no descartó la posibilidad de ser candidato a senador.

El actual gobernador de la provincia de San Juan dio declaraciones luego de que el Tribunal Electoral Provincial estableciera al domingo 2 de julio, para que la ciudadanía elija gobernador y vice. En ese contexto, Uñac fue consultado sobre la posibilidad de que busque ser senador.

'La verdad es que yo no aseguro ni descarto nada. Lo que es realmente importante es que le podamos dar continuidad a este proceso', manifestó ante los medios de comunicación que dijeron presentes en el Centro Cultural Conte Grand.

Cabe destacar que el sábado 24 de junio vence el plazo para inscribir esas listas nacionales. Seguidamente, el presidente del Partido Justicialista en San Juan, se refirió a la inhabilitación que le llegó desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

'Se terminó. Yo lo que pretendí es que la Corte no sólo me asustara con una cautelar, sino que firmara una sentencia definitiva y así fue. Como ciudadano y como hombre de derecho, voy a acatar el fallo por más que no lo comparta. Este fallo que ha motivado mi inhabilitación ha tenido una clara interpretación política. El fallo obviamente que es discutible pero este capítulo se cierra, ya estoy inhabilitado', sentenció.