Uñac resolvió la gran duda: ¿cuál será el lugar de Andino?

Sobre las 12:00 de este viernes 2 de junio Sergio Uñac habló con la prensa, luego de que se confirmara que el 2 de julio se llevarán a cabo las elecciones a gobernador y vice en San Juan. En ese marco resolvió una gran duda que estaba latente. Finalmente confirmó que Cristian Andino seguirá siendo el candidato a vicegobernador de la subagrupación Vamos San Juan.

Uñac habló con los medios luego de participar de un acto con jubilados en el Conte Grand. Allí tocó varios temas referidos a las nuevas elecciones, haciendo foco en el cambio que deberá realizar su espacio tras el fallo de la Corte Suprema, que invalidó su candidatura por otro mandato consecutivo.

'No va a ser fácil, voy a acelerarlo pero me tengo que tomar algunos días. Creo que son 4 días corridos para poder determinar el reemplazante del único cargo aludido que ha sido el candidato a gobernador. Yo ya no soy de la partida, esto está claro. Yo me opongo pero acato. Me dejaron afuera de una carrera. Vamos a trabajar este fin de semana. Andino continúa como candidato a vice. El cargo aludido es el del candidato a gobernador, si cambio el orden de la fórmula todos tendrían esa posibilidad', expresó.

Sumado a esto, dio a entender que este mismo fin de semana ya podría anunciar a la persona que lo reemplace el domingo 2 de julio. Debido a esto no esperará hasta el martes 6 de junio, fecha límite que impuso el Tribunal Electoral Provincial este viernes, para confirmar este nuevo nombre.