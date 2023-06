A días del cierre de listas nacionales: "Vamos a presentar una fórmula competitiva"

En la previa del acto oficial por el Día de la Bandera, que se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, el Gobernador brindó declaraciones a la prensa.

Dijo que "lo importante es la celebración. Recordar aquel 20 de junio de 1812 cuando se creaba nuestra enseña patria, antes había sido creada nuestra escarapela. Nuestra enseña patria que define nuestro país y que debemos hacer todo para poderla defender".

"Esperemos que nos podamos embeber todos quienes tenemos responsabilidades públicas, la sociedad en su conjunto, de los valores de nuestros próceres a crear la patria que nos legaron", agregó.

Hasta el sábado 24 de junio a la medianoche hay plazo para la presentación de listas de precandidatos para las elecciones nacionales del 13 de agosto. En ese marco, Uñac dijo que está "totalmente definido, cosa que no podemos ir adelantando porque falta una semana para eso. Estamos conversando, hay un tipo de esquema, no puedo no reconocerle a la sociedad que me interesa muchísimo que quienes puedan asumir. Me entusiasma mucho que pueda ser Rubén Uñac y Cristian Andino. Tengan en Buenos Aires, no como me pasó a mí, gente que tenga una perfecta conexión con los intereses de San Juan y los intereses de San Juan se representan a través de sus autoridades", agregó.

"Algún día yo les contaré lo que fue trabajar 8 años con, algunos porque hay diputados y senadores nacionales que responden directamente. Ha sido muy difícil establecer una línea de contacto, que el Gobernador vaya y diga algo y que la totalidad de los legisladores, por lo menos perteneciente a mi espacio, porque es aceptable que los dirigentes de oposición que tienen una mirada distinta de provincia, de municipio, que piensan que la producción no es importante y quedó demostrado durante el período anterior del ex presidente Macri", manifestó Uñac.

"Yo me entusiasmo con que a este proyecto político le pueda ir muy bien. A Rubén, a Cristian y que algunas personas, entre las cuales puede ser que esté yo, tengamos una íntima conexión y seamos defensores en Buenos Aires de los intereses de San Juan, no de los intereses personales de algún dirigente político", expresó.

"El 24, sábado que viene, vence el plazo. Es importante que ellos puedan moverse, lograr la atención. Yo he tenido contacto con Wado de Pedro por ejemplo, Raúl Jalil, estuvo Juan Manzur visitandonós. Me parece que lo importante es empezar a conversar y entramos en un plano de definiciones. Wado me dijo que están conversando con tiempo de descuento, que tiene ganas de ser pero se somete a lo que diga el proyecto en sí mismo. Yo creo que vamos a presentar una fórmula competitiva y que nos va a servir para seguir defendiendo los intereses del país".

En tanto que acerca de una lista unidad o la posibilidad de interna en la provincia al momento de presentar las listas, Uñac explicó que "pueden ser las dos, hay 50% y 50% de posibilidades que pueda darse una o la otra, pero no hay que tenerle miedo. Nosotros estamos compitiendo por la gobernación y me parece que le hemos propuesto a la sociedad una propuesta interesante".

"Vamos a tratar de que haya unidad y si no... me parece que las PASO generan mucha competencia, no estoy de acuerdo con las PASO", indicó el Gobernador.

