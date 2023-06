Gioja, de recorrida por Rawson, y además terminando de armar listas para elección nacional

El candidato a Gobernador por la subagrupación "Vamos San Juan", José Luis Gioja, vivió el Día de la Bandera con los vecinos del barrio Neuquén. En ese barrio de Rawson estuvo con los vecinos y dialogó con el móvil de Canal 13.

Acerca de la actividad realizada este martes, Gioja dijo que "preguntamos como 3 veces si se hacía o no se hacía por el frío y nos dijeron 'aquí no hay frío que valga, lo vamos a hacer' uy aquí estamos. Homenaje a a Bandera, parte de lo que es nuestra campaña, decirle a los sanjuaninos que contra viento, marea, viento Zonda, frío, nieve; siempre vamos a estar defendiendo nuestros principios, convicciones; que tiene que ver con el San Juan lindo, que crece; que genera oportunidades de trabajo, vivienda, salud, educación, de seguridad, que no hay un Plan de Seguridad".

Luego de que el periodista le consultara acerca de la presentación de listas en el marco de las elecciones a nivel nacional, el candidato a gobernar la provincia sostuvo que "estamos en eso, no nos apuramos. Y mañana o pasado seguramente vamos a dar a conocer nuestra postura, tiene que ver con estar presente en esa elección; el motivo de adelantar esta elección fue provincializar la elección y con esto de que hay que presentar lista de candidatos es como que se nacionaliza, se pierde, con lo cual esta elección tendría que haber pasado junto con la general, nacional. Pero no somos los que decidimos, aceptamos las reglas de juego y vamos a jugar en todos lados".

