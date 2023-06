Baistrocchi :"Seguimos acercando el proyecto de Uñac al vecino"

Este miércoles, el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi participó de un nuevo recorrido, con la Subagrupación que lidera Rubén Uñac, charló con Canal 13 y contó que desde la Subagrupación "Vamos San Juan", intentarán recorrerlo que mas puedan de la provincia, previo a las elecciones del 2 de julio.

"En esta ocasión estamos caminando, charlando con los vecinos, llevando el mensaje a cada vecino, contando este proyecto para apoyar la candidatura de Rubén Uñac a la gobernación. Queda muy poquito para la elección así que vamos a tratar de recorrer todo lo que mas se pueda", indicó Baistrocchi.

Además indicó que seguirá el proyecto de Uñac desde lo institucional, con obras y también se dan a la tarea de ir puerta a puerta llevando el mensaje, las propuestas para esta provincia. Con el fin de que el proyecto que lleva adelante, el actual gobernador siga adelante de la mano de Rubén Uñac.

Futuro político: "Mi mandato es hasta diciembre, descarto participar en otro lado"

Luego de ello, tras ser consultado acerca de la posibilidad de continuar desempeñándose en la política, el actual intendente de Capital dio una respuesta tajante.

"Nosotros vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo desde siempre. Nosotros no bajamos bajo ningún aspecto, ni bajo ninguna circunstancia, el nivel de tareas, ni de presencia en la calle porque nos parece muy importante. Además, nosotros no vamos sólo con el mensaje sino con hechos, actos y un proyecto que se viene dando desde hace siete años y medio. Mi mandato es hasta diciembre, voy a seguir trabajando en la municipalidad. Pero por ahora no estoy pensando en eso", concluyó el intendente de Capital.