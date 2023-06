Presidenciales 2023: Gioja cada vez más cerca de Wado de Pedro

El pasado martes, el diputado nacional José Luis Gioja manifestó ante Canal 13 que este jueves iban a definir las candidaturas de las listas para las elecciones nacionales. Así fue que hoy confirmó que están juntando los avales tras decidir la presentación en la noche de este miércoles. "A los nombres vamos a definirlos en estos días porque la verdad que queda poquito", señaló.

En este sentido, también trabajan en definir a nivel nacional con qué fórmula de precandidatos a presidentes irán. "Aparentemente esto de Wado (de Pedro) con (Juan) Manzur está pegando. Nosotros ocupamos o somos de ese espacio que tiene que ver con lo nacional, con lo popular, con la celeste y blanca, con todas estas cosas que hemos venido pregonando siempre", remarcó.

Sobre la chance que en estas últimas 72 horas haya una lista unidad del PJ sanjuanino, José Luis Gioja explicó que "no hay ningún tipo de diálogo hasta ahora. Me parece que no hay voluntad de la otra parte, pero en política no siempre dos más dos es cuatro, por ahí aparece un tres o un cinco", concluyó el diputado nacional.