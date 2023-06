Chocolate en el Valle Grande: "Es el barrio más grande y más abandonado de San Juan"

Este viernes el candidato a gobernador por la Subagrupación "San Juan Vuelve", José Luis Gioja participó de un chocolate en el Barrio Valle Grande. Junto a su compañero de fórmula Fabián Gramajo y comentó lo siguiente a Canal 13.

"Se nos a ido el frío, en una tarde de corazón caliente en el barrio ,mas grande que tiene San Juan y en el barrio mas lindo que va a tener. Con Fabián Gramajo hemos recorrido prácticamente todo el barrio y nos hemos concentrado en la plaza que la verdad está muy pelada, no tiene nada y nos hemos tomado un chocolate con los vecinos", indicó el candidato.

Mas adelante, el candidato a gobernador aseguró que con su par político han prometido que urbanizarán el barrio, pavimentándolo y creando veredas en él. Además, lo describió como una pequeña ciudad y resaltó que el lugar está compuesto por familias carenciadas, razón por la que cada vez que se acercan con Gramajo al lugar sienten el agradecimiento y el afecto de la gente.

Luego dijo. "No jodan mas con esto de hacer tiras los carteles, con esto de cortar pasacalles y hacer encuestas falsas. La política no es eso, la política no son mentiras, no es demagogia con las bolsas y colchones. Que los repartan, pero eso es un ratito y nada mas, lo que nosotros queremos es el salario y trabajo dignos", expresó Gioja.

Candidaturas legislativas: "van a ser los mejores, no se almuercen la cena"

Mas tarde, el candidato a gobernador confirmó lo siguiente. "No voy a ser candidato y los candidatos van a ser los mejores. Tranquilos no se almuercen la cena, porque por ahí se intoxican, Despacito", señaló el diputado nacional. Lo que hemos decidido con Fabián es que vamos a presentar listas y nos vamos a presentar a las PASO", concluyó el político.