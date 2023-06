Este sábado por la mañana el Gobernador estuvo en Pocito y desde allí brindó una serie de declaraciones, entre las cuales se refirió a los departamentos que gobierna la oposición. "Algunos nos quieren despertar pero gobiernan municipios como 9 de Julio que están literalmente dormidos", sostuvo, y además habló de Santa Lucía y Rivadavia.

"Fueron días complejos. A ver, la misma sentencia de la Corte dice que si bien la Constitución lo permite, entonces yo digo 'si la Constitución lo permite' no se porque lo limitan. Yo nunca me imaginé esto, para mí de verdad fue una sorpresa, lo fue para todos los sanjuaninos", dijo.

Agregó que "acatamos porque es lo que corresponde, hay que acatar las instituciones. Nosotros pedíamos el mismo respeto para con San Juan, no se dio, pero tenemos que predicar con el ejemplo".

"Vamos a seguir trabajando y pensando que lo más importante es que San Juan no detengan su crecimiento. No hay que dormir a San Juan porque algunos lo quieren despertar, pero lo van a dormir, entonces lo que no hay que permitirse es eso; que se duerma la economía, los sectores de la sociedad que han sido beneficiados; altos, medios y los de mayores necesidades. Estas cosas tienen que seguir pasando en San Juan y cuando nosotros vemos a qué se apuntó o que es lo que se hace en departamentos que están gobernados por la oposición, ayer estuve en 9 de Julio, la verdad que está dormido literalmente. Esas son las cosas que no tenemos que permitir que pasen en San Juan", sostuvo.

Y fue por más: "si vas a Santa Lucía y Rivadavia, una cosa parecida, mucha pintura, mucho maquillaje pero eso no es todo, ahí hacen falta obras de infraestructura como hemos construido durante 8 años".

Mirá el video insertado al principio de la nota con sus declaraciones.