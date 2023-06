Poggi: "Marcelo Orrego representa un sentir de cambio probado"

Este lunes llegó a la provincia Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis, para brindar su apoyo a la fórmula de la subagrupación Cambia San Juan, Marcelo Orrego- Fabián Martín.

En diálogo con la prensa, Poggi dijo que "en toda la zona Cuyo empeoramos la calidad de vida de los ciudadanos, no tenemos acceso a la vivienda, nos robaron, porque no tenemos acceso a la salud, porque no tenemos trabajo mejor remunerado. Ese es el cambio que tenemos que mejorar".

Acerca de la fórmula presidencial que lleva a Sergio Massa como precandidato por el Frente Unión por la Patria, dijo que es "kirchnerista, atraso, 140% de inflación, es más de lo mismo. Tenemos que tratar de que el kirchnerismo no nos siga gobernando porque nos hizo mucho daño, como país y a cada provincia", agregó.

"El kirchnerismo nos hizo mucho mal y e provincia del interior más aún. Entonces tenemos que hacer todo un gran esfuerzo para tener gobernadores legisladores, que piensen diferente al kirchnerismo. Retomemos la senda del progreso, el futuro y la esperanza. Por eso estoy aquí acompañando a Marcelo porque creo que representa para los sanjuaninos ese sentir, un sentir de cambio probado; no un salto al vacío, un salto con certeza, no improvisado, preparado, con gestión", manifestó también.

Poggi incluso llamó a votar a los sanjuaninos: "el próximo domingo, con las dos manos y hay que ir a votar. Hay muchos sanjuaninos que están con bronca, como había sanluiseños, con bronca porque les está yendo mal, bronca con la política legítimamente".

