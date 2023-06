Garzón criticó a los polémicos candidatos de Milei: 'Deberían llamarse la Libertad Retrocede'

Durante los últimos días dos candidatos que representan a Javier Milei en Córdoba y Buenos Aires, dieron declaraciones bastante polémicas. Ambos dedicaron palabras bastante duras en contra de las personas con discapacidad. Acerca de esto desde San Juan el actor Gustavo Garzón, un gran defensor de los derechos de esta comunidad, le respondió a dichos políticos. 'Deberían llamarse la Libertad Retrocede', aseguró.

Uno de los que quedó en el ojo de la tormenta por esta polémica fue Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur. Este sujeto declaró que 'Nadie quiere votar a un discapacitado', refiriéndose al primer legislador de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi. En ese mismo sentido Verónica Sikora, candidata a intendenta de la Libertad Avanza en la Ciudad de Córdoba, criticó a Luis Juez por ir a votar con su hija que padece parálisis cerebral.

'Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé -me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente- no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo', había mencionado. A estas dos reprochables declaraciones contestó Gustavo Garzón en el móvil de Canal 13, acompañado por 'Danielito'.

'En vez de la Libertad Avanza deberían llamarse la Libertad Retrocede, tendrían que cambiarse el nombre estos chicos. Como se van a llamar así si están cuestionando que gente con cierta diferencia pueda ocupar algún cargo. Quien puede saber mejor las necesidades de la gente con discapacidad que las mismas personas con discapacidad', expresó.

Posteriormente el reconocido artista señaló que tampoco hay que irse a un extremo. Manifestó que tampoco es positivo pensar que todas las personas con discapacidad están capacitadas para ocupar un cargo público. No obstante, remarcó que si hay gente que presenta discapacidades intelectuales pero que aún así pueden cumplir diversas tareas satisfactoriamente.

'Hay algunas que si pueden hacerlo, incluso la Agencia Nacional de Discapacidad esta conducida por un no vidente, acá Daniel López es el director de Discapacidad de la Municipalidad de Chimbas. La política se tiene que ocupar de cubrir las necesidades de la gente, no de otra cosa. Deberían informarse un poco y no emitir un juicio con tanto desconocimiento a la vez que tan discriminatorio', sentenció.