Gioja y Gramajo cerraron campaña en una populosa villa de Chimbas

El cierre de campaña rumbo a las elecciones del 2 de julio tuvo a la fórmula de San Juan Vuelve en una populosa villa de Chimbas. En Villa Unión, José Luis Gioja y Fabián Gramajo se mostraron felices de estar el departamento del Norte del Gran San Juan en la recta final de los comicios del domingo, y a horas del comienzo de la veda electoral.

Compartiendo una mateada con miles de vecinos que llegaron para mostrar su apoyo y acompañamiento para el domingo el candidato a vicegobernador se expresó. Gramajo dijo que ‘venir acá a cerrar la campaña no es casualidad, porque el concepto unión para ambos significa mucho, porque venimos a la política a tender puentes, a unir a la familia en la mesa, a través de un salario digno. Venimos para decirles que la política debe volver a unirse con las necesidades de la gente. Por eso con José Luis vamos a venir a resolver muchos problemas que tiene la provincia de San Juan, pero sobre todo poder hacer mucho más y mejor que lo que hizo el Flaco cuando fue gobernador’.

Luego el intendente agregó: ‘Todas las vidas nos descalificaron a los chimberos, de manera peyorativa, pero siempre éramos los que teníamos que aportar los votos, ¿y saben qué? Estoy más orgulloso que nunca de ser chimbero y ser vecino de todos ustedes’

Por su parte José Luis Gioja aseguró estar emocionado y agradeció a Gramajo por sus palabras, reconociéndolo como el mejor Intendente de San Juan. ‘esta campaña es distinta, será por los años que llevo haciendo política y me pongo a pensar que a los sanjuaninos no les puede faltar un plato de comida, que todos tienen que tener los mismos derechos, que nadie puede quedar afuera, que todos deben tener las mismas oportunidades, con trabajo digno y salario digno. Nosotros les venimos a decir que tenemos un plan, tenemos protestas, tenemos los mejores mozos para servir en esa gran mesa en la que queremos que se sienten los sanjuaninos y Fabian me a ayudar a servir ese gran banquete que compartiéremos el domingo’.

Por último, el candidato a gobernador de San Juan Vuelve sostuvo: ‘Somos fanáticos de la gestión, hay que gestionar, hay que buscar soluciones y cuando nos proponemos algo, lo tenemos que hacer; como hemos hecho tantas cosas en este querido San Juan’.