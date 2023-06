Libertad Avanza cerró campaña con fuertes denuncias y críticas a otros candidatos

El Frente Libertad Avanza cerró campaña con una conferencia de prensa en el bunker de ADN con fuertes denuncias y críticas hacia otros candidatos. Estuvieron presentes el dirigente José Peluc y los candidatos a gobernadores Paola Miers, Agustín Ramírez y Yolanda Agüero

José Peluc

"Lo único que ha hecho Eduardo Cáceres del frente Cambia San Juan ha sido confundir a la sociedad mintiéndole tratando de decir que ellos son los liberales o los libertarios. En San Juan la única libertaria es la presidenta del Partido Libertario que es Yolanda Agüero, liberales hay dos o tres partidos, demócratas hay uno solo en San Juan, se está formando el demócrata cristiano también y ADN es uno solo. No sabe ni siquiera distinguir lo que son las bases de un partido, lo único que hace es mezclar. Igual que en la campaña cuando salió diputado nacional que dijo que la coparticipación que teníamos en San Juan fue gracias al terremoto, le aclaro que la coparticipación que tenemos fue gracias a la reforma de la Constitución en el año '94. Estas aclaraciones son ahora porque nosotros no tenemos este estilo, nosotros somos de hacer política. Pero como le pegaron al chancho en las declaraciones de Milei y ha salido fuertemente esta mañana en una radio a agredirnos a todos, le estamos respondiendo y tenemos más respuestas, igual que cuando dijimos de Vallejos".

Paola Miers

"Yo también he sufrido violencia, ya estoy totalmente cansada de la violencia de Cáceres. Es un señor dañino que le encanta violentar a las mujeres, que de hecho me quiso sobornar para que yo sea testigo en una causa contra Gimena Martinazzo y ahora vuelve a mentir diciendo que yo soy socio de Uñac, algo que es totalmente lo contrario, absolutamente incierto, y de hecho lo voy a demandar por segunda vez penalmente. Pero la gente está cansada, lo que quiere es la respuesta de los candidatos. Nosotros hemos trabajado limpiamente en la campaña, no hemos hecho ensuciado a nadie, quien les habla y todos los que hemos estado acá en la mesa siempre fuimos con propuestas superadoras a la gente y hablando bien. Pero realmente cuando ya se meten en la vida personal de las personas, cuando se mete con las mujeres porque no tiene las agallas porque encima me bloquea cuando yo le respondo. Si tiene agallas va a tener que sentarse a la Justicia a demostrarlo, la verdad que estoy cansada".

Agustín Ramírez

"Este domingo 2 de julio es un día histórico, es la oportunidad que tenemos todos los sanjuaninos de terminar con este modelo de casta política. Porque es real, son ellos y sus hermanos, todos los Gioja, los Uñac, los Orrego, son ellos y sus hermanos, son los mismos de siempre hace más de 20 años que no nos han dado ninguna solución. Por eso todo el esfuerzo y todo nuestro compromiso está puesto en eso, en darle respuestas y soluciones a la gente, yo estoy seguro que los sanjuaninos nos van a acompañar porque están cansados. Están hartos de la situación que vivimos, quieren una transformación real y la forma que tenemos todos de luchar por nuestro futuro es si nos involucramos todos yendo a votar. Es la forma de lograr las transformaciones que todos necesitamos, este domingo 2 de julio todos somos responsables de lo que elegimos. Tenemos que elegir entre un modelo de casta política, que los mismos están hace más de 20 años, ellos y sus hermanos, algunos kirchneristas explícitos y otros kirchneristas maquilados pero son lo mismo o un modelo realmente distinto que viene a dar las transformaciones que necesitamos en el país y en la provincia, un modelo que abraza las ideas de la libertad, que quiere crecimiento y desarrollo. Por eso yo los convoco a todos a que este domingo demos la transformación que necesitamos".

Yolanda Aguero

"Abogamos por supuesto por lo que dice José Peluc, estamos totalmente de acuerdo, por lo menos el Partido Libertario lo está, y no es nada nuevo, sabemos bien que estos dos bandos son cómplices de lo mismo. Prueba de eso es que el Partido Libertario se formó por los gritos de los ciudadanos que querían este cambio y por supuesto que ver estas personas me pone muy contenta. Todo esto solo nos ha demostrado que el verdadero cambio somos nosotros y cuando hay argumentación no queda otra cosa que pelear y salir a injuriar y calumniar así que no es lo de menos".