Desde el desayuno del día del periodista que la Corte de Justicia brindó este viernes, el presidente Guillermo De Sanctis dialogó con el móvil de Canal 13 y manifestó que las Cortes provinciales se reunieron para poner límites a la Corte Suprema.

"La cuestión electoral ha sido un disparador, ha sido como un detonante final diría yo. Pero la Corte Suprema de Justicia se viene entrometiendo muchísimo en materia de autonomías provinciales", sostuvo De Sanctis.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación no está habilitada para interpretar el derecho público provincial y el derecho constitucional provincial porque si no estamos desvirtuando el sistema de Estado; la forma de Estado que adoptamos y que adoptaron los padres fundadores en la Constitución de 1853, que adoptamos el sistema federal de Estado y no digo de gobierno porque considero que es una forma de Estado, unitario o federal, en este caso somos federales", explicó.

"Las provincias son entidades autónomas, son las que fundaron el Estado argentino en 1853 cuando tuvimos por fin Constitución que perduró en los tiempos porque hubieron constituciones que duraron muy poco, entre ellas la de Rivadavia en 1826", analizó De Sanctis.

"Hay una invasión de la Corte Suprema con las autonomías provinciales y el federalismo. Esto afectó a San Juan, Tucumán y puede afectar a cualquiera", manifestó.

