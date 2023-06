Uñac sobre un cargo nacional: "No es un escenario para descartar"

Este viernes en el marco de la entrega de viviendas que se desarrolló en el departamento Albardón el Gobernador Sergio Uñac atendió a la prensa en una confrerencia de prensa improvisada al llegar al lugar donde 209 vecinos recibieron sus llaves de la nueva casa. Dio su punto de vista sobre cuestiones políticas candentes como el apoyo a la candidatura de Rubén Uñac, relación con los referentes a nivel nacional dentro del Frente de Todos, espacios para su posible candidatura y mucho mas.

Trabajo en la Campaña acompañando a Rubén Uñac: "por ahora estoy haciendo un trabajo institucional hasta que la veda electoral me lo permita, ellos (por Rubén Uñac y Cristian Andino) recorren la provincia. Recibo a dirigentes durante todo el tiempo incluso a quienes no fueron electos. Uñac dijo que les dice que contemplen que el sacó la mayor cantidad de votos y no pudo ser candidato para ratificar su mandato : "mal de otros consuelo de tontos", refirió.

Posible candidatura a cargos nacionales: para Senador; "no lo hablamos, no es un escenario para descartar. Nos preocupa como nos presentarnos el 24 de junio" a nivel nacional. "El escenario me cambió, era candidato en San Juan. La constitución me habilitaba, pero a ellos (por la Corte Suprema de la Nación) no le gustaba".

Para integrar una fórmula presidencial; "Yo voy a estar en alguna cuestión nacional, seguro, si hay nuevas responsabilidades las aceptaré. Ganas siempre hay, puede ser, pero no alcanza solo con eso".

El mandatario provincial ante la consulta de Canal 13 sobre posibles dobles candidaturas , es decir participación de candidatos a Gobernador como candidatos a Senadores y Diputados Nacionales a la vez destacó: "es antiética la doble candidatura. El que lo haga reafirmaría que pierde las elecciones provinciales por anticipado". Reconoció que la ley lo permite.

Armado dentro del peronismo a nivel nacional : Uñac contó que se reunió con Cristina Fernández la semana pasada y con el Ministro Sergio Massa hace unos días. También con Daniel Scioli y hay posiciones divididas respecto a la conformación dentro del frente oficialista para las próximas elecciones a Presidente. "Scioli quiere competir, Cristina lista única, y los gobernadores nos pusimos de acuerdo en lo que todos votaron que fue la unidad", explicó Uñac. Aclaró que el dijo en la reunión con sus pares de las provincias que no le molestaba la competencia pero aceptó lo que dicidió la mayoría.