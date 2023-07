Fiesta Nacional del Sol: ¿Identidad política o sanjuanina?

Tras la victoria de Marcelo Orrego como gobernador de San Juan a partir del 10 de diciembre de 2023, mucho se habla de cómo será Fiesta Nacional del Sol durante su gestión. En este sentido, el equipo periodístico de Radio 13 analizó lo que se pone en juego. "Es la primera prueba de fuego porque es la primera vez que hay un cambio de gobierno desde que volvió la Fiesta del Sol con esa fuerza y con la identidad de la fiesta original de Barrena Guzmán", consideró Daniel Tejada.

Y agregó: "No es la de los '90, la Expo Sol, tiene otro perfil en lo artístico y en todo". Al respecto, Alejandro Sánchez sostuvo que "esto es como el fútbol, llega un momento en que ya se inventó todo. Me acuerdo que contaban que Bilardo los hacía entrenar con la camiseta cambiada entonces decían 'si me figura delantero porqué le dio la camiseta número 2'. Yo sé que hoy no están pensando justamente en la Fiesta del Sol cuando tienen 30 días furiosos por delante ".

Por su parte, Adrián Tejada manifestó que "no veo mucha gente opinando del tema, algo que sí vi antes de las elecciones, qué pasó muchachos con los laboratorios, opinen, no sé si me entienden, no veo mucha gente diciendo 'nunca más Fiesta del Sol' o sí, no veo, como que se guardó todo el mundo, medio raro". A lo cual Alejandro Sánchez añadió que "yo soy joven pero he escuchado a mi generación despotricar la Fiesta del Sol. Un tiradero, un ataque, y después van 100.000 personas".

"Lo he visto yo porque lo fui a cubrir y veo al que está despotricando todo el año porque es un gasto innecesario decir: '¿Che vos que sos periodista no conseguís entradas? Che viene Bizarrap y quiero ir a verlo'. Creo que hay que sincerarse como sanjuaninos, esto no tiene que ver con la estupidez que nos quieren meter en la cabeza los medios porteños que acá tenemos que estar peleados porque te gusta más Orrego, Uñac o Jurado", se explayó Alejandro Sánchez.

Por último, expresó que la Fiesta Nacional del Sol "tiene que ver con una fiesta provincial donde los problemas de la política, de si este es halcón, este paloma, este jirafa o este rinoceronte, lo tienen ellos. Y quédense tranquilos que ellos manejan una billetera detrás de esa discusión y acá tienen que haber una fiesta que nos una como sanjuaninos y no tirarnos contra nosotros mismos, es un espacio de esparcimiento, de mostrar la provincia y un motor económico".