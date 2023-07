La diputada Nancy Picón dialogó con el móvil de Canal 13 este jueves, desde la Legislatura, donde manifestó que todavía no hay reunión con diputados electos para definir estrategias en la nueva Cámara. Además, a un mes de las PASO, comenzó a recorrer la provincia para ser candidata a diputada nacional.

"Reuniones todavía no, es verdad que no queda mucho tiempo, pero queda el tiempo necesario para podernos reunir y será algo que llevará adelante Fabián Martín, supongo que a partir de un tiempo más adelante, porque aún estamos con las sesiones ordinarias trabajando acá en la Cámara. Sí hay trabajos de algunos proyectos, sobre proyectos que nos interesan que puedan ser trabajados, que se iniciaron en este período y que lamentablemente aún no han tenido tratamiento. Hay que seguir con el compromiso con la sociedad, de que (los proyectos) van a tener su tratamiento", explicó la ex candidata a intendenta de Rivadavia.

A un mes de las PASO comenzó a recorrer la provincia para ser candidata a diputada nacional

Acerca de este punto, Picón manifestó que "nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera; ayer estuvimos en Rawson, hoy estamos en Rivadavia, luego en Pocito; siempre cerca de la militancia, el vecino; explicandolés lo importante que es que Marcelo Orrego tenga dos diputados y dos senadores, para poder acompañar al proyecto de San Juan".

"Hemos estado en el trabajo de gestar el proyecto que va a comenzar el 10 de diciembre; sabemos hacia dónde va; sabemos qué es lo que necesita la provincia y qué es lo que necesita nuestro Gobernador para avanzar"; dijo.