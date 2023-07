Vuelta a San Juan 2024, entre la incertidumbre local y el apuro internacional

El gobernador Sergio Uñac dio detalles este jueves sobre una charla telefónica que mantuvo con el mandatario provincial electo Marcelo Orrego con quien dialogó sobre la Vuelta Cliclística Internacional a San Juan. Sostuvo que la realización aún está en veremos ya que el equipo de la gestión entrante aún no lo habla. En este sentido, el periodista de Radio 13, Alejandro Sánchez, reveló que hay apuro porque a esta altura del año se cierran los contratos con los equipos internacionales.

"Generalmente, en estos años que tomó carácter internacional, ocurrió que a esta altura siempre estaba Jorge Chica, secretario de Deportes, en Paris porque era el lugar donde empezaba a cerrar contrato con los equipos y autoridades del ciclismo internacional presentes en el Tour de Francia y eso no está pasando. El Tour de Francia es como el Mundial de Fútbol pero todos los años. Van empresarios dueños de equipos, entonces se reúnen y les piden que traigan las figuras", describió.

Por su parte, el periodista Adrián Tejada expresó que "de ahí salen las jóvenes revelaciones, los que se despiden del ciclismo, salen todos. En las últimas ediciones hubo nombres importantes, pero si me permitis una vueltita, aunque parezca que nada me viene bien, a San Juan no llegaron los protagonistas del nivel del Tour de Francia. Fue un nivel internacional pero los 'Messi' se quedaron en Europa, que vengan entiendo que es sacarlos de su rutina y de su preparación".

Al respecto, Alejandro Sánchez recordó que "acá hemos tenido a Julián Alaphilippe, que venía recuperándose de una reconstrución de rostro pero así y todo es el último campeón europeo de pista. Vino Remco Evenepoel que ya es figura y lo será durante los próximos 10 años. Se hace un mix". Ante esto, el periodista Daniel Tejada insistió con que "hoy la Vuelta a San Juan está pendiente de un hilito, no hay gestiones, está todo parado", ya que el Orreguismo debería estar organizándola.