CFK y Massa: fuertes acusaciones a Cambiemos en acto de Aerolíneas Argentinas

Este lunes, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el precandidato a la presidencia por Unión por la Patria Sergio Massa, compartieron la inauguración de un simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, en el que ambos defendieron el rol del Estado y Cristina reclamó al FMI que se haga cargo de sus propios errores.

"La Argentina es una sola, señaló la Vicepresidenta, y tiene que hacerse cargo, pero el Fondo Monetario también es uno. Si nosotros nos tenemos que hacer cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente (Mauricio Macri) cuando convocó al Fondo, el Fondo, en su actual dirección, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora (Christine Lagarde) porque la continuidad institucional es para todos y todas", indicó al medio Télam.

Por otro lado, sumó a sus dichos que. "es necesario un fair play (juego limpio) y acordar reglas claras. Seguramente después de las PASO, cuando ya haya candidatos, va a ser una obligación discutir en serio sobre estas cosas. Está en juego el destino de los argentinos y me parece que un ejercicio de responsabilidad es hacerse cargo cada uno de la parte de la historia que le corresponde", señaló CFK.

La vicepresidenta comenzó su discurso, se refirió a la recuperación de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado, hecho del cual se cumplen este lunes 15 años. Indicó que cuando se tomó decisión "el Estado argentino pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas que había sido privatizada", afirmó la vicepresidenta.

"Ellos (refiriendosé a la oposición) habían vaciado la empresa. Cuando escucho a alguno decir que van a privatizar. Ya lo hicieron y fue horrible. No podemos olvidarnos de eso. Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas, sobre todo cuando uno está en la gestión del Estado. Siempre poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales", señaló.

Indicó además en su discurso, que "alguien debería inventar un simulador de presidentes urgentemente. Lo pusiéramos con los números y problemas de la Argentina, no de Suiza ni Noruega. Es que simulamos que acá la inflación o el FMI son fenómenos de la naturaleza, y no: los han provocado".

"Es necesario -dijo- que todas las cúpulas dirigenciales pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos por los índices de la pobreza, que son crueles, o los índices de la inflación, que son graves, pero nunca hablamos de la riqueza", expuso CFK.

Minutos antes de finalizar su discurso, Cristina resaltó que "todos están esperando cuál será el número de la desocupación, o la inflación, o la actividad económica o de la pobreza. Es como si hubiera un ejercicio de a ver cómo son los números, a ver dónde es más horrible, donde falla y así pegar".

Finalmente, se refirió al estudio de las cuentas internacionales de la Argentina, aludiendo a los dólares que se encuentran en el exterior. "Una cifra fenomenal, 428.635 millones de dólares", detalló, y argumentó que "en la Argentina faltan (dólares), pero afuera de la Argentina hay un grupo selecto de argentinos que tienen casi un PBI".

Por su parte, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se refirió a las afirmaciones del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta sobre la empresa aérea.

Expresó. "Hoy, cuando viajaba a Paraná, escuché al actual jefe de Gobierno porteño decir que los vecinos del conurbano, cuando compran leche, les pagan el pasaje a Roma a los que viajan en Aerolíneas".

Y sumó a su oratoria. "Lo que pido al proceso electoral es que por lo menos seamos serios y rigurosos con los números. Yo quiero contarles a todos los argentinos, que Aerolíneas, con el vuelo a Roma, ganó US$12 millones. No solo ningún vecino del conurbano comprando leche le pagó el pasaje a Roma a nadie, sino que muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron por ejemplo a tener un sistema de tarifa plana para aumentar el volumen de vuelos a Catamarca que en este momento está con turismo récord porque se está desarrollando la Fiesta del Poncho", explicó Massa.

"Si queremos un país federal tenemos que defender Aerolíneas. Si queremos desarrollo con inclusión en distintas regiones de Argentina tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera", resaltó y señaló que: "durante los cuatro años de la gestión anterior, los eficientes le pasaban 300 millones por año (a Aerolíneas) y además de eso vendían simuladores, recortaban servicios, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia de Aerolíneas", cerró el precandidato a presidente de Unión por la Patria.

Sergio Massa acerca de la inflación

Por otro lado el precandidato a presidente y actual Ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió sobre el discurso de la oposición durante el acto de entrega de las 500 viviendas que se construyeron con financiamiento estatal. "Cuando hablan de ajuste, están planteando quitar igualdad de oportunidades", destacó.

Indicó que, hay que "seguir trabajando" para bajar la inflación y advirtió que la suba del dólar "blue" o informal fue causado por "gente que especula sobre el resultado electoral, y busca generar intranquilidad cuando el candidato es el ministro de Economía".

Atento a las preguntas de la prensa, Massa dijo que a la actual administración le tocó enfrentar "tiempos difíciles por la pandemia, la guerra, la sequía, y la gente esperaba más del Gobierno nacional", tras los cual convocó a "aquellos que sienten frustración a que vayan a votar, porque cuando ellos no elijen otros elijen por ellos", indicó.



"Creemos que la Argentina tiene futuro, ese mensaje negativo es de aquellos que no pudieron ni pueden proponerle a la Argentina un futuro de desarrollo", destacó Massa.



Mas adelante, en medio de su dialogo con los periodistas calificó al FMI como "un ancla que hay que sacarse de encima" que el expresidente Mauricio Macri dejó, "no sólo como deuda, sino que el daño más grande fue dejar un equipo que cada tres meses audita y opina de las cuentas".



"Eso es una pérdida de soberanía nacional en un país pujante", puntualizó Massa y pidió avanzar en cadenas de valor agregado, aumentar el volumen de exportaciones "para juntar dólares, pagarle al Fondo, que salgan de la Argentina y volvamos a decidir", sumó.



Y puntualizó en que el sector agropecuario "es uno de los tres motores más importantes de la Argentina, uno de los grandes jugadores de la economía global, básicamente porque el mundo a la Argentina le pide cuatro cosas".

"El talento de la gente, minerales, proteínas y energías, somos grandes jugadores pero tenemos que tener un proyecto de país y nación y hay dos Argentinas en discusión", afirmó el Ministro de Economía argentino.

Finalmente, rechazó la "forma de hacer política desde la difamación, violencia, pelea y acusación" porque "lo único que genera es ruptura en el tejido social y desconfianza de la gente y por eso está yendo a votar menos gente", concluyó el Ministro.