Uñac: "Esperamos que pronto Orrego diga quienes serán parte de su gabinete"

En el marco de la nueva comisaría que se inauguró en Caucete, Sergio Uñac dialogó con la prensa y se refirió a la transición con el nuevo gobierno. Sostuvo que la próxima semana espera reunirse con Marcelo Orrego y detalló también que espera que definan pronto su gabinete debido a las decisiones que hay que tomar.

Acerca del gobernador electo, dijo que "creo que no está en la provincia, no lo tengo bien en claro, pero apenas esté predispuesto... Nosotros ya tenemos todo para empezar a caminar, no es transición porque faltan varios meses, pero sí una conversación prudente y razonable que además le de la tranquilidad necesaria a los sanjuaninos" dijo.

Sobre un encuentro entre ambos, Uñac detalló que "creemos que la semana que viene, finales de esta".

"Hay tiempo todavía, pero es importante que él pueda designar algunos funcionarios de su gabinete por las decisiones inminentes que hay que tomar y que obviamente corresponde más a ellos que a nosotros. Más allá que la tengamos que tomar nosotros, pero con la participación de ellos; porque impacta directamente en el inicio de la gestión próxima" analizó Uñac.