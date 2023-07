Peluc: "Javier seguramente va a estar en San Juan entre las PASO Y las generales"

Este miércoles José Peluc, precandidato a diputado nacional; y Bruno Olivera, precandidato a senador, encabezaron una caminata por Chimbas, junto a otras figuras locales que integran el Frente "Libertad Avanza". El móvil de Canal 13 estuvo en el lugar y dialogó con los postulantes.

Peluc expresó que "a diferencia de algunos otros frentes que se hacen propagandas provinciales, nosotros orgullosamente llevamos nuestras fotos y de nuestro candidato como Javier Milei en todos los slogan propagandas y panfletos, no campañas distintas, porque lo único que hace eso es confundir a la gente".

"Nosotros llevando las propuestas a vecinos, comerciantes. Hoy nos toca Chimbas, que bien te reclaman que están ahogados de impuestos; los vecinos de tener una oportunidad, de solucionar el tema inflacionario, quien mejor que Javier que es economista, que pueda solucionarle el problema a la Argentina", dijo.

"La idea es poder ganar con Javier de presidente, y no tenemos ninguna mirada mezquina hacia adelante, si no todo lo contrario, si no que Javiera sea presidente. Somos parte del equipo que tiene en San Juan, lo demás a la gente no le interesa", expresó.

Además confirmó una visita a la provincia del precandidato presidencial libertario:"Javier seguramente va a estar en San Juan entre las PASO Y las generales, antes no porque está muy abocado en provincia de Buenos Aires".

Por su parte, Bruno Olivera explicó que "lo que nosotros le queremos explicar a la sociedad es que si quieren un cambio real no se puede con los mismos de siempre, y este frente ha apostado a los jóvenes, que quieren trabajar, con propuestas, que quieren un país mejor".

"Javier pensó en mí y me eligió como candidato a senador y estamos con muchas ganas, muchas fuerzas muchas propuestas

Vemos una sociedad cansada de los mismo políticos, si no es él es el hermano, cuñado, un amigo. Se ha dado cuenta que así como estamos vamos mal, tenemos propuesta diferente, con candidatos diferentes", explicó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con todas las declaraciones.