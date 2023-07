Fabián Martín: "Vamos a trabajar por un San Juan mejor"

Este domingo, a minutos de darse a conocer la victoria de Cambia San Juan, el vicegobernador electo Fabián Martín charló con Canal 13. En su entrevista dijo:

"Estamos muy contentos, queremos agradecerle a todos los sanjuaninos por la confianza que nos han dado, que nos han prestado, como siempre dice Marcelo.", expresó el Vicegobernador electo.

Mas adelante, brindó detalles sobre las acciones que llevarán adelante con Orrego.

"Vamos a trabajar muy fuerte con Marcelo. Con todos los diputados electos y con todo los intendentes electos. Quiero felicitar también a las otras listas, a los otros candidatos que han participado, porque bueno, han hecho el máximo esfuerzo también. Ha sido una linda fiesta cívica para los sanjuaninos y desde mañana trabajaremos firmemente", indicó Martín.

Este es el nuevo Vicegobernador de San Juan

Fabián pasó su infancia en el barrio Camus, fue a la primaria del barrio, a la escuela Mosconi. Su padre era viñatero y su madre ama de casa. De niño y adolescente, era un fanático del deporte y sin dudarlo afirmó que era mejor en las canchas que en las aulas. Entrenaba en Sportivo Desamparados y en Huaziul.

Al momento de elegir una profesión, él decidió estudiar abogacía. Empezó en la Universidad Católica de Cuyo y terminó la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán, a los 24 años. No cursó y rindió meteóricamente porque le encantaran los libros, sino porque pensaba que estaba más cerca de cumplir con el mandato. No fueron muchos los meses que pasaron desde que obtuvo el título para que le diera la razón a sus padres. “Si no hubiera sido abogado no hubiera sido intendente”, indicó a un medio.

Mas adelante, fue su vinculación con el deporte lo que generó el lazo con la política, de la mano del ex intendente de Rawson, Carlos Fernández. Luego, en 1999 se aprobó la Ley de Lemas y Fernández le dijo que había una lista en Rivadavia y que les faltaba un candidato a diputado. Y ese se convirtió en el primer paso que dio en la política.

Esa campaña del ’99 lo marcó. A pesar de que no le fue bien en las urnas, sintió que era el inicio de algo y decidió junto a un pequeño grupo de amigos encarar un proyecto para convertirse en algún momento en intendente de Rivadavia. Quince años tardó en conseguirlo. Fueron 15 años de trabajo, muy duros porque era el apogeo de José Luis Gioja como gobernador, y no conseguía buenos resultados, según él lo indicó.

Finalmente y luego de estar a meses de concluir su gestión como intendente de Rivadavia, se postuló a la vicegobernación junto a Marcelo Orrego y el 2 de julio de 2023, resultó electo como vicegobernador de la provincia de San Juan.