Orrego: "Estamos compitiendo con todo el aparato, va a ser un día especial para los sanjuaninos"

Este domingo se realizan las elecciones en San Juan y como es costumbre, los principales referentes de los diferentes espacios políticos dan sus declaraciones luego de votar. Fue el turno de Marcelo Orrego por Cambia San Juan, a quien le preguntaron si es lo mismo competir contra Sergio Uñac que contra Rubén Uñac. "Son parte del mismo proyecto, al igual que Gioja, el kirchnerismo está gobernando aquí hace 20 años", dijo y agregó: "Nosotros estamos compitiendo con todo el aparato, pero estoy convencido de que hoy va a ser un día especial para todos los sanjuaninos.

Respecto al conteo, espera que sea más rápido que el pasado 14 de mayo, ya que la votación es más sencilla. "Se va a simplificar mucho el tema del conteo y espero que tengamos temprano la información, van a haber 10 boletas solamente", expresó. En cuanto a la afluencia de votantes, dijo: "En las escuelas que he podido recorrer he visto bastantes votantes. Invitamos a todos aquellos que en estos momentos puedan acercarse a votar, es fundamental. Estamos en democracia y, sobre todo, aquellos que han vivido en el tiempo de la dictadura saben lo que ha sido. No nos perdamos la oportunidad de disfrutar este momento de la democracia".

Finalmente, reiteró que en caso de ganar las elecciones derogará la ley de lemas. "La ley de lemas es una ley de trampas, no terminan ganando quienes más votos sacan, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló. Si soy gobernador, voy a eliminar la ley de lemas y mandar un plebiscito para que el gobernador dure 4 años en sus funciones".