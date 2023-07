Orrego: ‘Este gobernador va a trabajar con todos, sin distinción de ideología política’

A penas pasadas las 21, Marcelo Orrego llegó al escenario del bunker de Cambia San Juan y se hizo cargo de la vitoria. El gobernador electo, que se quedó con la victoria de las elecciones de este 2 de julio, manifestó eufórico: ‘Este gobernador va a trabajar con todos, sin distinción de ideología política’

En un discurso marcado por los agradecimientos, por la euforia, más que por el contenido político, el gobernador electo le agradeció a su familia, a Fabián Martín, a las visitas nacionales de Juntos por el Cambio (Larretismo puro), a la militancia, a los que lo votaron y a los demás candidatos a gobernador como Eduardo Cáceres, Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos, y al senador Roberto Basualdo.

También tuvo palabras de elogios y agradecimiento con el gobernador Sergio Uñac y con José Luis Gioja. ‘Son personas que valoro mucho’.

El gobernador electo aseguró que trae propuestas para cambiar San Juan, que viene a hacer y no solo decir, y a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. ‘Hay muchas cosas que cambiar, por las que trabajar, no somos tontos y conocemos bien esta provincia. No me va a temblar la mano para hacer los cambios que hay que hacer'.

También Orrego expresó: ‘Tenemos las tres cosas fundamentales, tres elementos fundamentales que tenemos que tener para hacerlo bien. Primero, como siempre les digo, los programas son fundamentales, sin programas no tenemos futuro. Segundo, la gente que lo explica y que lo defiende. Y tercero, la convicción de llevarlo adelante’.