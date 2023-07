Rubén Uñac: “El resultado no ha sido el esperado”

Luego de que el gobernador el gobernador Sergio Uñac reconociera públicamente la derrota en estas elecciones a gobernador por parte de Cambia San Juan, sector liderado por Marcelo Orrego, el candidato de Vamos San Juan, Rubén Uñac se expresó.

“Recorrimos la provincia, estuvimos con mucha gente, siempre con la convicción de que éramos competidores con chances y con muchas expectativas”, expresó.

Al respecto agregó, “la gente se expresó y no hay más que respetar y felicitar a los que han ganado. Claramente no me hace feliz que el resultado no haya sido el esperado”.

Finalmente dijo, “siempre voy a estar a disposición de los sanjuaninos y de las autoridades electas porque soy un hombre de la política, comprometido y con vocación de servicio”.