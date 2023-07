Rubén Uñac: "No se hace política en Tribunales, se hace política en la calle"

Este domingo el senador Rubén Uñac, y actual candidato a Gobernador por la subagrupación "Vamos San Juan" emitió su voto en la Mesa 1413 del Colegio Froilán Ferrero. Cerca de las 13 llegó y dialogó con la prensa previo a sufragar.

Allí sostuvo que fue "una campaña muy linda, todas las campañas me gustan. Hace 30 años me dedico a esto. He recorrido toda la provincia, ha sido una campaña donde nos hemos complementado muy bien con Cristian (Andino) y Sergio (Uñac)".

"Fue una campaña intensa; uno sale a recorrer y te encontrás con distintas realidades, siempre asumiendo el compromiso de trabajar", agregó.

Rubén llegó a votar con su hijo Juani.

Acerca de su candidatura explicó que "no fue una decisión unilateral, de todas maneras yo no participé de ninguna reunión. Sergio se reunió con dirigentes y ahí surgió, se tomó la decisión y mi hermano me llamó y me dijo, y aquí estoy. La tomé como un gran desafío, creo que es el momento más importante de mi vida política".

Luego, ante la consulta de una periodista sobre una posible denuncia en el Tribunal Electoral por supuestos fraudes, Uñac manifestó que "no se hace política en Tribunales, se hace política en la calle, con la gente".

"Ha sido una campaña complicada sobre todo en redes, pero de eso no me asustó, no me preocupó yo he seguido trabajando sin hacer daño", explicó.

También se refirió a la precandidatura presidencial del ministro de Economía Sergio Massa.

En sus declaraciones incluso convocó a la población a emitir su voto. "Yo insto a que viten, se está decidiendo el presente y futuro de San Juan. La provincia hoy está en paz, estamos en paz social, se solucionan los problemas", dijo.

