Sergio Uñac: 'Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio'

Desde la Sala Mendoza de la Casa de Gobierno, el propio Sergio Uñac dio una rueda de prensa luego de que las tendencias arrojaran como ganador a Marcelo Orrego. En ese orden el gobernador de San Juan manifestó que el motivo de la conferencia era 'reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio'.

El ahora candidato a senador nacional habló con los medios de comunicación, acompañado por Rubén Uñac y Cristian Andino. En ese contexto manifestó que ya llamó al gobernador electo para felicitarlo y para ponerse a disposición para que se realice la transición.

'Siendo casi las 21:00 y de acuerdo a nuestros cómputos que están más avanzados que el oficial, vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. He tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado y he quedado a disposición de esta transición que debe arrancar cuando ellos lo crean oportuno. Queremos que la transición sea de la manera más ordenada posible. Mis candidatos lo dieron todo pero el pueblo se ha expresado. El candidato que ganó es Marcelo Orrego', expresó.

Seguidamente, Sergio Uñac brindó detalles acerca de la información que manejan en el centro de cómputos del Partido Justicialista, asegurando que están más avanzados que el escrutinio oficial. Allí manifestó que la ventaja de la fórmula Orrego - Martín oscila entre el 6 y el 8%.

'Los números que nosotros tenemos muestran una diferencia de entre 6 y 8 puntos, que para nosotros es irreversible. Lo que nos queda, así como acatamos el fallo de la Corte de Justicia, tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia de San Juan. Los motivos los tendremos que ver. Siempre estoy a disposición de que se pueda seguir construyendo por encima de esta contienda electoral, por encima de todo esto siempre esta San Juan', sentenció.