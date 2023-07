Uñac sobre la decisión de la Corte: "Un desastre la Corte y la Procuración"

Este domingo pasadas las 11 Sergio Uñac llegó al Colegio Froilán Ferrero, en Pocito, para emitir el último voto como Gobernador en una elección provincial. Desde allí dialogó con la prensa y criticó fuertemente a la Corte.

"La participación hasta ahora está normal, esperemos que de acá hasta las 18 podamos llegar a un porcentaje similar al que tuvimos en las elecciones del 14 de mayo", expresó.

Cuando le consultaron si tuvo comunicación con autoridades nacionales, Uñac explicó que tuvo "llamados con ministros, con gobernadores por supuesto, todos deseando que sea una buena jornada electoral; ellos me auguraban que fuese importante para nosotros".

"Hasta ahora ha votado el 10%, que creo que ha sido importante, 10 de la mañana, el 10% es un número relevante, veremos como se desarrolla hasta las 18", dijo.

Además volvió a referirse al fallo de la Corte Suprema que derivó en que San Juan tuviera que votar solo a Gobernador y Vice este domingo 2 de julio. "Yo ya he dicho mucho; fue llamativo, sobre todo porque la Corte Suprema utilizó un criterio para definir San Juan y otro criterio para definir intendentes bonaerenses. Pero cada vez que le dieron intervención en el caso de San Juan evidentemente que hubo algún trasfondo que yo no lo puedo definir porque no estoy ahí adentro pero que se fue por un carril distinto al jurídico; porque el Procurador dijo primero que no era materia de intervención federal, después dijo que era inconstitucional, un desastre, de la Corte y de la Procuración".

"Fue una falta de respeto hacia el interior de nuestro país. Yo creo que la Corte debe definir un criterio y aplicarlo, no puede ser que en 30 días defina una cosa y en otros casos, defina otra. Pero eso va a ser motivo de algún análisis que deberá hacer algún organismo internacional porque en una nueva Argentina instituciones que sean coherentes también debe ser necesario", manifestó.

Acerca de la candidatura presidencial de Sergio Massa, manifestó que "me parece muy bien, hemos logrado una lista de unidad ahora hay que trabajar". Dijo Uñac, y explicó que "el viernes estuve hablando con él, una candidatura en sí mismo, y en este caso en concepto de unidad es importante para este proyecto político, pero después tenemos que trabajar todos para alcanzar el resultado".

Luego emitió su voto, y se demoró menos de 20 segundos en el cuarto oscuro. También saludó y se sacó fotos con quienes se encontraban en el establecimiento.